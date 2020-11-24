حجز مدير عهدة لحيازته 8 أطنان أرز تموينى مدعم فاسد بالقاهرة

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بحجز أمين عهدة، لحيازته 8 أطنان أرز تموينى مدعم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لاحتوائها على حشرات حية وميتة داخل شركة لتجارة الجملة فى القاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط أمين عهدة لأحد فروع الجملة التابع لإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القاهرة، وبحوزته 8 أطنان أرز تموينى مدعم غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية واحتوائها على حشرات حية وميتة وغير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لارتفاع نسبة الكسر والشوائب به.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

·ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

. حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".