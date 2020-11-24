حجز صاحب شركة ضبط بحوزته 4 أطنان شاى مجهول المصدر بمدينة نصر

كتب ـ كريم صبحى

قررت نيابة أول مدينة نصر ،حجز صاحب شركة 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 4.5 طن شاى مجهول المصدر قبل بيعها للمواطنين في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط (4٫585 طن شاى) بحوزة (مسئول عن إحدى الشركات "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم مدينة نصر أول) لإدارته الشركة "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "شاى " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة، وتولت النيابة التحقيق.