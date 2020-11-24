اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز صاحب شركة ضبط بحوزته 4 أطنان شاى مجهول المصدر بمدينة نصر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:38 م
حجز صاحب شركة ضبط بحوزته 4 أطنان شاى مجهول المصدر بمدينة نصر حملات تموينية - أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة أول مدينة نصر ،حجز صاحب شركة 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 4.5 طن شاى مجهول المصدر قبل بيعها للمواطنين في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط (4٫585 طن شاى) بحوزة (مسئول عن إحدى الشركات "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم مدينة نصر أول) لإدارته الشركة "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "شاى " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة، وتولت النيابة التحقيق.


مباحث التموين

التموين

مدينة نصر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة