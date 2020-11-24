حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة المواطنين بالإكراه في الأميرية

كتب عبد الله محمود

امرت نيابة الاميرية، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تم ضبطهم أثناء شروعهم في سرقة توك توك بالإكراه من قائده، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنوا من ضبط 3 عاطلين ، لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية) حال إستقلالهم مركبة (توك توك) قيادة (أحد الأشخاص.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح نارى " فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار، وسلاح أبيض "سكين "، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 جراما، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع ، والمواد المخدرة بقصد التعاطى ، كما أقروا باستقلالهم مركبة ( التوك توك ) ، من دائرة قسم شرطة المطرية بدعوى توصيلهم إلى أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وأضافوا أنه حال سيرهم أجبروا قائد المركبة على تغيير خط سيرهم لمحل الضبط لشروعهم فى مغافلته وسرقة المركبة قيادته ، وبسؤال قائد المركبة إتهمهم بالشروع فى سرقته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.