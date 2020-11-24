حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة حشيش واستروكس فى مدينة نصر

كريم صبحى

أمرت نيابة مدينة نصر ،بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق ، ضبط بحوزتهم هيروين واستروكس قبل بيعها على عملائهم في مدينة نصر ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بضبط (كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول - سلاح أبيض "مطواة") بحوزة 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، تواجدهم بمنطقة سكنهم.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.