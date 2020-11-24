اليوم السابع
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حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة حشيش واستروكس فى مدينة نصر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:00 م
حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة حشيش واستروكس فى مدينة نصر حشيش ،ارشيفية
كريم صبحى

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أمرت نيابة مدينة نصر ،بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق ، ضبط بحوزتهم هيروين واستروكس قبل بيعها على عملائهم في مدينة نصر ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بضبط (كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول - سلاح أبيض "مطواة") بحوزة 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، تواجدهم بمنطقة سكنهم.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.


حشيش

هيروين

اخبار الحوادث

مدينة نصر

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