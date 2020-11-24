حبس عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف فى المطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين (بإسلوب الخطف)، باستخدام الدراجة البخارية، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصبن يستقلان دراجة بخارية قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها متعلقاتها الشخصية ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما سلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما.

واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين (بأسلوب الخطف) باستخدام الدراجة البخارية.

كما أقرا بارتكابهم (3 حوادث سرقة) بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالسرقة .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.