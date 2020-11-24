اليوم السابع
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تعيين 491 شاباً واستخراج 435 شهادة قياس مستوى مهارة بالإسماعيلية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:15 ص
تعيين 491 شاباً واستخراج 435 شهادة قياس مستوى مهارة بالإسماعيلية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 491  شاباً، منهم 5 شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 2282 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر، وكيل المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال أكتوبر الماضى، قامت المديرية بإستخراج 435 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 311 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 232 شكوى عمالية، تم تحويل 23 منها للقضاء ، و 209 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية  قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 72 ألف جنيه لـ 22 عاملا ، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بمبلغ مليون و 588 ألف جنيه لـ 3176 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

وأشار إلي أن المديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   260   منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 25 محضراً ، وبحث 10 شكاوي فردية ، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 108 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتحرير 5 محاضر للمنشآت المخالفة.

 


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محمد سعفان

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الاسماعيليه

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