اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على شروط الانضمام لكنترولات الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:00 ص
تعرف على شروط الانضمام لكنترولات الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية طلاب الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قطاع المعاهد الأزهرية، عددا من الضوابط للمشاركين فى كنترولات الشهادات الأزهرية "الابتدائية ــ الإعدادية"، والتى تنطلق يوم 14 يناير القادم، وهى: 

 

1ـ عدم صدور قرار بحرمان المتقدم من أعمال الامتحانات.

 

2ـ عدم وجود صلة قرابة بين المتقدم وأحد الطلاب الممتحنين بالشهادة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

 

3ـ عدم حصول المتقدم على جزاءات أكثر من ثلاثة أيام فى العام شريطة ألا يكون الجزاء الحاصل عليه المتقدم متعلق بأعمال الامتحانات.

 

4ـ ألا يكون العضو محالاً للتقاعد خلال فترة عمل الكنترول المرشح له.

 

 

 


كنترول الشهادة الازهرية

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

امتحانات الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة