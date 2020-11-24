تعرف على إنجازات الدولة فى منظومة النقل والطرق × 10 نقاط

كتبت إيمان على

حققت الدولة المصرية، تقدما ملحوظا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، سواء على مستوى برامج الحماية الاجتماعية لضمان تحقيق مستوى معيشة للمواطنين، فضلا عن تحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن خطة الدولة للإسكان، وكذلك النهوض ببناء الإنسان المصرى سواء من خلال المنظومة الصحية أو التعليمية، إضافة إلى توفير خدمات للمواطنين فى ربط الدولة من خلال مشروعات النقل سواء المحاور أو السكة الحديد ومترو الانفاق ومشروعات بالموانئ.



واستطاعت الدولة المصرية أن تنتهى من تنفيذ نحو 14762 مشروعاً، وذلك فى الفترة منذ تولى الرئيس السيسى وحتى 2020/6/30، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو (2207.3) مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو (4164) مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ (2569.8) مليار جنيه، ونرصد أبرز هذه الإنجازات فى مجال النقل:



تنفيذ (377) مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت (95.5) مليار جنيه.



منها 38 مشروعا لرفع كفاءة الموانئ الجافة والبحرية و36 لهيئة السكك الحديدية.



بجانب 26 مشروعا بهيئة مترو الأنفاق، ونحو (38) مشروعا بهيئة النقل النهرى.



الانتهاء من تطوير جسم كوبرى مترو الأنفاق فى إمبابة بأسلوب غير نمطى.



تنفيذ المشروع القومى للطرق والكبارى بأطوال 7 آلاف کیلومتر بتكلفة 175 مليار جنيه.



التخطيط لإنشاء 21 محور كوبرى على النيل بإجمالى تكلفة 30 مليار جنيه.



بدء العمل فى مشروع القطار الكهربانى LRT (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 کیلومترا وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليارات جنيه.



تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 کیلومترا ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 کیلومترا وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو.



بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها على مشروعات مترو الأنفاق خلال الـ6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه.



افتتاح خط المترو من العتبة حتى إمبابة بطول 17 کیلومترا ويضم 15 محطة منها 4 محطات نفقيه فى أبريل 2021.