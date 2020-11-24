تشديدات على الاجراءات الاحترازية داخل اللحان الانتخابية بالاسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت اللجان الانتخابية بالإسكندرية، فى جولة الإعادة بالإسكندرية تشديدات أمنية و تشديدات على تطبيق الاجراءات الاحترازية ،ومنع أى ناخب من دخول اللجان دون إرتداء الكمامة ،مع وجود بوابات كشف المعادن وتفتيش الناخبين قبل الدخول إلى اللجنة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد استقبل بديوان عام المحافظة ، وفدا من مراقبى الانتخابات التابع لجامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد رئيس قطاع المراقبة ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصرى 2020 ، والمستشار أحمد أمين المنسق العام للبعثة والمشرف على أمانة شؤون الانتخابات، وراضية بن حسين، وإسلام صالح، مُتابِعى الانتخابات فى الإسكندرية.

ورحب المحافظ بالسفير والوفد المرافق له على أرض الإسكندرية مؤكدا أن الدوائر بالثغر تشهد منافسة شرسة بين مرشحيها، والمحافظة تقف على مسافة واحدة من المرشحين.

وأشار إلى حرص المحافظة على تحقيق الهدف من المتابعة المحايدة للانتخابات من قبل المنظمات الأجنبية والدولية والمتمثل فى دعم الجهود الهادفة إلى صون نزاهة الانتخابات عن طريق رصد مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرفتى المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية لتذليل أية عقبات، لافتا إلى الإجراءات المقررة والمتبعة فى اللجان فى ظل جائحة كورونا .

من جانبه أشاد رئيس بعثة جامعة الدول العربية والوفد المرافق له لمراقبة الانتخابات، بالإجراءات المتخذة من قبل المحافظة فى ظل جائحة كورونا، موضحا أنهم تابعوا الانتخابات ب 12 دولة عربية، ومصر لها النصيب الأكبر حيث تابعو بها 8 مرات، وفى هذا العام هى المرة الثانية بعد انتخابات مجلس الشيوخ، وأبدى السفير أحمد خطابى تقديره للجهود التى تبذلها المحافظة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وكذا إجراءات غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسكندرية فى مراقبتها لسير أعمال التصويت باللجان الانتخابية عبر مندوبيها باللجان والدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة.

عقب ذلك قام المحافظ ووفد جامعة الدول العربية، بجولة تفقدية لبعض اللجان الإنتخابية بنطاق حى شرق، وذلك للاطمئنان على إنتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب فى يومها الأول لجولة الإعادة، وجاهزية اللجان والمقرات والوقوف على أى معوقات للتعامل معها فورا.

واستفسر المحافظ والسفير من القضاه والقائمين على الإنتخابات عن مدى سير العملية الانتخابية وعدم وجود أى معوقات، وعن وجود أى متطلبات أو احتياجات لتوفيرها فى الحال، حيث أوضح جميعهم توافر كافة التسهيلات ويسر العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.



إحدى اللجان



بوابات الكترونيه