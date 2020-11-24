اليوم السابع
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تزايد إقبال الناخبين على لجان انتخابات النواب بقرى المطاعنة فى الأقصر.. صور

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:48 م
تزايد إقبال الناخبين على لجان انتخابات النواب بقرى المطاعنة فى الأقصر.. صور توافد الناخبين بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت قرى المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، إقبالا كثيفا للغاية من الناخبين على لجان التصويت بجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك فى مشهد مميز بثانى أيام جولة الإعادة للانتخابات بمجلس النواب.

وأقدم عدد كبير من الرجال والشباب بقرى ونجوع وبندر مدينة إسنا على التصويت بانتخابات مجلس النواب، ودعم مرشحيهم فى جولة الإعادة بدائرة بندر ومركز الأقصر، فيما تفقد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، لجان الانتخابات بجولة الإعادة لمجلس النواب 2020، والتى يتنافس فيها بمدينة إسنا 2 مرشحين على مقعد الفردى، حيث تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الناخبين من العدوى بفيروس كورونا خلال عملية التصويت.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.

 

أعداد غفيرة تتوافد بكثافة على لجان قرى المطاعنة جنوب الأقصر (2)
أعداد غفيرة تتوافد بكثافة على لجان قرى المطاعنة جنوب الأقصر 
 
أعداد غفيرة تتوافد بكثافة على لجان قرى المطاعنة جنوب الأقصر (3)
أعداد غفيرة تتوافد بكثافة على لجان قرى المطاعنة جنوب الأقصر
 
أعداد غفيرة تتوافد بكثافة على لجان قرى المطاعنة جنوب الأقصر (4)
أعداد غفيرة تتوافد بكثافة على لجان قرى المطاعنة جنوب الأقصر

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