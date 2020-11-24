تداول 135490 طن بضائع و1564 حاوية بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن الميناء شهد نشاطًا فى حركة السفن والشاحنات والبضائع اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020 حيث تواجد بالميناء 78 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 16 سفينة، وغادرت 8 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 37 سفينه منها 3 مخطاف داخلى، و5 سفن حاويات، و5 سفن مواد بترولية، وعدد 20 سفينة بضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 9102 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

هذا ويجرى تفريغ بضائع واردة تزن 111790 طن، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 23700 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 300 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1264 حاوية.

هذا وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم طن 135490 طن بضائع غير محواه.

ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.

وأضاف الغندور أنه يجرى تفريغ 40 ألف طن خردة على متن السفينة " Aries.confidence "، كما يجرى شحن 6 آلاف طن ملح صادر على السفينة "Mody.M".