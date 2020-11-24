اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:10 ص
خالد صلاح
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تحطم توربين رياح يبلغ ارتفاعه 230 متر فى القطب الشمالى بالسويد

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:00 ص
تحطم توربين رياح يبلغ ارتفاعه 230 متر فى القطب الشمالى بالسويد توربين - أرشيفية
أ ش أ

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قال مسؤولون بالسويد إن توربين رياح يبلغ ارتفاعه 230 مترا في القطب الشمالي بالسويد تحطم على الجليد خلال عطلبة نهاية الأسبوع مع هبوب رياح شديدة في المنطقة. 
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الحادث لم يتسبب في إصابة أحد، حيث لم يكن هناك عمال بناء في الموقع، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث في السويد.


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