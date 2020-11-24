اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 12 متهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى الحوامدية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:54 م
تجديد حبس 12 متهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى الحوامدية التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 12 متهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الحوامدية.

واعترف 12 متهما تم القبض عليهم، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل في الحوامدية بالجيزة، أن أحد الأشخاص ادعى لهم بوجود كنز أثرى مدفون أسفل المنزل الذى يملكه أحدهم، وأنهم اتفقوا على المشاركة فى دفع تكاليف التنقيب، والحفر مقابل تقسيم قيمة الكنز فور استخراجه وبيعه.

وأضاف المتهمون، أنهم بدأوا في أعمال الحفر، وتمكنوا من إحداث حفرة عميقة وصلت إلى 8 أمتار، بواسطة أدوات حفر، وموتور لشفط المياه، وخلال الحفر ألقى رجال المباحث القبض عليهم.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 12 متهما لاثنين منهم معلومات جنائية، حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكن أحدهم، وعثر بداخله على حفرة (بقطر 1,5متر وعمق 8 متر )، وكمية من الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

التنقيب عن الاثار

الحوامدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس المتهمين بالتنقيب عن الأثار داخل منزل فى الحوامدية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 11:07 م

تشكيل لجنة لفحص أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل منزل فى الحوامدية

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:00 م

القبض على المتهمين بالتنقيب عن الأثار داخل منزل فى الحوامدية بالجيزة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:04 م

القبض على شخص أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل منزله فى المنيا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:28 م

تجديد حبس عامل 15 يوما لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله فى الشرقية

الأحد، 15 نوفمبر 2020 11:12 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة