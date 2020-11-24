تجديد حبس عامل متهم بقتل شاب حرقًا بسبب خلافات بينهما فى الجيزة

كتب ـ أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عامل 15 يومًا؛ لاتهامه بقتل شاب حرقًا بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة دفعت الأخيرة لإلقاء مادة حارقة على الأول؛ ليلقى مصرعه متأثرًا بإصابته بحروق بالغة الخطورة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل مقتل شاب حرقًا على يد عامل، بسبب خلافات بينهما، حيث تبين أن المتهم دخل فى مشادة كلامية مع المجني عليه بسبب خلافات بينهما، تطورات إلى مشاجرة، دفعت الأول لسكب مادة حارقة على المجنى عليه لتشعل النار به، ويلقى مصرعه متاثرًا بحروق بالغة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وألقى عامل زجاجة تحتوي على مادة حارقة، على شاب يدعى "عيد" فأشعل النار به مما أسفر عن مصرعه، بعد مشادة كلامية بينهما في الشارع، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة إصابته بحروق متفرقة بأنحاء جسده، حيث تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

بإجراء التحريات تبين أن عامل وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما، حيث ألقى عليه زجاجة تحتوي على مادة حارقة، فأشعل النار به، وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.