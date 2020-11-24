تجديد اعتماد الأيزو بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

كتب أحمد مصطفى

حصلت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية - على تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمدة ثلاث سنوات. وهو الاعتماد الخاص بمطابقة معايير واجراءات جودة النظام الإدارى بالشركة، ويتضمن جودة خدمات المعلومات الملاحية والخدمات الخاصة بضبط الحركة الجوية وتسهيلات هندسة الملاحة الجوية.

من ناحيته، تقدم المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بالتهنئة للكابتن أهاب عزمي، رئيس شركة الملاحة الجوية ولجميع العاملين بالشركة بمختلف التخصصات على مجهوداتهم في الحفاظ على مطابقة نظام العمل للمعايير الدولية، وهو ما يعكس صورة طيبة عن كفاءة نظام مرفق الملاحة الجوية المصرية، أحد أهم مكونات الطيران المدني المصرى.