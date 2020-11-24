بروكسل (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و137 حالة وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأوضح المركز الوطني لإدارة الأزمات أن الأرقام الجديدة تأتي لترفع أعداد الإصابات الإجمالية إلى 559 ألفا و902 حالة، والوفيات إلى 15 ألفا و455 حالة منذ شهر مارس الماضي؛ بداية انتشار الوباء في البلاد.