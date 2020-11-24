ولفت المركز إلى استمرار انخفاض أعداد المصابين الذين يتم علاجهم في المستشفيات؛ فقد وصل عدد أفراد هذه الشريحة من المرضى حاليًا إلى 5076 حالة، من بينها 1168 حالة في وحدات العناية المركزة.