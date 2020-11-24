اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:26 م
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بريطانيا تسجل أعلى وفيات بفيروس كورونا منذ مايو

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:14 م
بريطانيا تسجل أعلى وفيات بفيروس كورونا منذ مايو كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء تسجيل 608 حالات وفاة فى غضون 28 يوما من إيجابية نتائج اختبارات كوفيد-19، وهو أعلى عدد يومي منذ مايو.

كما أعلنت عن رصد 11299 حالة إصابة، في انخفاض عن حصيلة أمس الاثنين، وذلك وفق بيانات حكومية.


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