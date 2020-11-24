بريطانيا تسجل أعلى وفيات بفيروس كورونا منذ مايو

رويترز

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء تسجيل 608 حالات وفاة فى غضون 28 يوما من إيجابية نتائج اختبارات كوفيد-19، وهو أعلى عدد يومي منذ مايو.

كما أعلنت عن رصد 11299 حالة إصابة، في انخفاض عن حصيلة أمس الاثنين، وذلك وفق بيانات حكومية.