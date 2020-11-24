انطلاق التصفيات النهائية لدورى كرة القدم لطلاب الإعدادية بالقصير.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، التصفيات النهائية لدورى كرة القدم لطلاب المرحلة الإعدادية "الموهوبين رياضيا" وذلك بملعب مدرسة السلام الإعدادية، يرافقه أعضاء لجنة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية، وبحضور مدير الإدارة التعليمية ورئيس مجلس الأمناء بالإدارة وقيادات التربية والتعليم بمدينة القصير وموجهين ومعلمي التربية الرياضية بالمدينة.

وبدأت التصفيات بالسلام الوطنى، أعقبه المباراة النهائية بين الفريقين المتقدمين لنهائى الدورة والمنتمين إلى مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية المشتركة ومدرسة السلام الإعدادية بنين.

وفى نهاية الفعاليات قام مدير الإدارة التعليمية بتسليم الدرع المقدم من قسم الموهوبين بالإدارة إلى رئيس المدينة لدعمه النسخة الثانية لدورى الموهوبين لكرة القدم الخماسية 2020 - 2021، كما قام رئيس مدينة القصير بتسليم كأس البطولة والميداليات للفرق الفائزة وشهادات التقدير للمساهمين فى نجاح الدورى، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين في إقامة تلك الأنشطة المهمة.

وأكد رئيس المدينة دعمه لقطاع التعليم بالمدينة، قائلا إن الطلاب بجميع المدارس يتمتعون بقدرات تجعلهم يتقدمون إلى الأمام ويشاركون في عملية النهوض بمدينتهم، مضيفًا أن هناك فرصة كبيرة أمامهم تؤهلهم للصعود بمستويات عالية على مستوى المحافظة بل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم تكريم العديد من النماذج المشرفة بالمدينة خلال هذا العام .



انطلاق التصفيات النهائية لدورى كرة القدم لطلاب الإعدادية بالقصير



انطلاق التصفيات النهائية لدورى كرة القدم لطلاب الإعدادية بالقصير



انطلاق التصفيات النهائية لدورى كرة القدم لطلاب الإعدادية بالقصير