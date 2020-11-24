المشدد 10 سنوات وغرامة 4.5 مليون جنيه لرئيس إحدى الشركات بتهمة الرشوة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة رئيس إحدى الشركات بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 4.5 مليون جنيه، ورد ذات المبلغ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة تقديم رشوة مقدارها 2،5 مليون لمراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، لتسهيل الاستيلاء على 4.5 مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد هارون وهيثم الطنطاوى ك، وأمانة سر عبد المجيد حلمى وعادل الشيخ.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "هشام .م"، وآخر سبق الحكم عليه بتقديم على سبيل الرشوة لمراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، لإخلاله بواجبات وظيفته شيكين والبالغ قيمتهما 2413000 مليونان وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه، على سبيل المكافاة والرشوة بناء على اتفاق سابق معه، وصرفهما بشخصه من حساب الشركة المملوكة لهما لدى بنك مصر فرع عباس العقاد، مقابل ارتكابه جريمة تسهيله لهما الاستيلاء على مباغ أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وسبعمائة وأحد عشر جنيها وخمسة وتسعون قرشا، من أموال جهة عمله بغير حق.