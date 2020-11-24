المانحون يتعهدون بتقديم 12 مليار دولار لأفغانستان خلال 4 سنوات

رويترز

أعلنت فنلندا في ختام مؤتمر للمانحين لأفغانستان في جنيف اليوم الثلاثاء أن دولا ومؤسسات تعهدت بتقديم ثلاثة مليارات دولار مساعدات تنموية لأفغانستان في عام 2021 وحوالي 12 مليارا إجمالا على مدى أربع سنوات.

وقال فيل سكيناري وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في فنلندا إن المانحين تعهدوا بتقديم ثلاثة مليارات دولار للعام المقبل، وإن من المتوقع استمرار الالتزامات السنوية على نفس المستوى. وأضاف "سيصل هذا إلى 12 مليار دولار خلال أربع سنوات".

وقال وزير المالية الأفغاني عبد الهادي أرغنديوال في تصريحات ختامية إن المؤتمر كان "ناجحا".