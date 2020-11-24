اليوم السابع
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القصة الكاملة لاختفاء 7 مصريين بإيطاليا.. فيديو

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:14 م
القصة الكاملة لاختفاء 7 مصريين بإيطاليا.. فيديو اختفاء مصريين فى إيطاليا

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منذ 2008 يعانى المصريون بإيطاليا من الاختفاء القسرى بظروف غامضة، وسط تجاهل من الحكومة الإيطالية. مؤخرًا نشرت قناة إيطالية، حكايات 7 مصريين وصفت اختفاءهم بالقسرى، وهم عمرو إبراهيم، الذى وصل لميلانو 2008 لقضاء إجازة في شقة أخيه لكن من وقتها لم يتم العثور عليه.

أما مدحت فرج، فقد سافر لإيطاليا بدون تصريح إقامة فى 2008 تارًكا زوجته وأطفاله بمصر وبعد عمله لفترة قصيرة بشركة تنظيف بميلانو اختفى في ظروف غامضة منذ 2008.

ونفس القصة حدثت مع مانا عبد الرحمن، الذى عاش بروما مع أسرته منذ 2009، وخرج ولم يعد أما القصة الأكثر مأساوية هي اختفاء أحمد عبد الفتاح الذى وصل إيطاليا حينما كان عمره 15 عامًا فى 2014 ولم يمر على بقائه بميناء تارانتو إلا أيام قليلة حتى اختفي في 12سبتمبر 2014.

أما عبده إبراهيم، السائق بإحدى شركات نقل فقد توجه لعمله أحد أيام أغسطس 2017 تاركًا جواز سفره وتصريح إقامته ومنذ ذلك الحين لم يره أحد.

كما اختفى عادل هيكل، من روما بأكتوبر 2015، ونفس الأمر بالنسبة لـ"عبد الغنى موسى" الذى اختفى  من تورينو 2013.

في الفيديو التالى نستعرض تفاصيل القصة..


اختفاء مصريين فى إيطاليا

ايطاليا

اختفاء 7 مصريين فى ايطاليا

الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية

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