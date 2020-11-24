الصين تعلن عن 22 حالة إصابة جديدة بكورونا مقابل 11 فى اليوم السابق

رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت 22 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 فى 23 نوفمبر مقارنة مع 11 حالة فى اليوم السابق.

وقالت اللجنة فى بيان إن 20 من الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج. وجرى رصد حالة عدوى محلية فى شنغهأى وأخرى فى تيانجين.

تم تتبع حالة شنغهأى مع حالة ثانية أبلغ عنها فى وقت سابق فى المدينة إلى حأوية من أمريكا الشمالية، قام الرجلان بتنظيفها عند وصولها إلى المطار، وفقا لصحيفة شنغهأى ديلي.

كما أبلغت اللجنة عن ثمانى حالات جديدة بدون أعراض، والتى لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، مقارنة بعشر حالات فى اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمإلى لحالات كوفيد-19 المؤكدة فى البر الرئيسى الصينى الآن 86464 حالة، فى حين ظل عدد الوفيات عند 4634.