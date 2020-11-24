اليوم السابع
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الشرطة تسطر ملاحم إنسانية وبطولية بمحيط اللجان الانتخابية.. فيديو وصور

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:16 م
الشرطة تسطر ملاحم إنسانية وبطولية بمحيط اللجان الانتخابية.. فيديو وصور تأمين رجال الشرطة لانتخابات مجلس النواب
كتب محمود عبد الراضي

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سطر رجال الشرطة ملاحم بطولية وإنسانية بمحيط لجان الانتخابات من خلال مساعدة كبار السن والمرضى، فضلا عن نجاحهم فى تأمين جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى على مدار يومين، وذلك استمراراً للخطة الأمنية الشاملة التى اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، والتى اعتمدت فى أحد محاورها الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان، وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

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الشرطة النسائية تساعد السيدات المسنة على الدخول للجان الإقتراع للإدلاء باصواتهن

وقامت القيادات الأمنية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها وإستيعاب بالمهام الموكلة إليها، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

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غرفة عمليات الداخلية تتابع سير تأمين اللجان الانتخابية بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب

 

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود ورفع درجة الإستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

 


الانتخابات

جولة الإعادة

تامين الإنتخابات

حوادث

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