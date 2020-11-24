اليوم السابع
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السويد تطالب بإلغاء حكم إعدام بحق طبيب إيرانى سويدى فى طهران

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:50 م
السويد تطالب بإلغاء حكم إعدام بحق طبيب إيرانى سويدى فى طهران وزيرة الخارجية السويدية آن ليند
وكالات

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أعلنت وزيرة خارجية السويد آن ليند، أنها ناشدت طهران في اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف إلغاء حكم إعدام الطبيب الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي بتهمة التجسس.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، ذكرت الوزيرة في حسابها عبر موقع "تويتر" أنها اتصلت بظريف بعد معلومات مفادها أن إيران تستعد لإعدام الطبيب المتخصص في قسم الطوارىء، مشددة على أن "السويد تدين حكم الإعدام وتسعى إلى عدم تطبيق الحكم بحق جلالي".

وجلالي الذي عمل في معهد كارولينسكا للطب في ستوكهولم أوقف في أبريل 2016 خلال زيارة لإيران.

واعترف بأنه سلم الموساد الإسرائيلي معلومات عن خبيرين نوويين إيرانيين أدت الى اغتيالهما.

وخلال اعتقاله منحته ستوكهولم الجنسية السويدية في فبراير 2018 بعد أشهر من تثبيت المحكمة العليا الإيرانية عقوبة الإعدام.

 

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