السودان يعلن تشكيل لجنة وطنية لمواجهة تدفق اللاجئين من دول الجوار

الخرطوم /أ ش أ/

أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن لجنة وطنية خاصة بمواجهة تدفق اللاجئين من دول الجوار، عقدت اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء فى مجلس الوزراء، برئاسة معتمد اللاجئين المهندس عبد الله سليمان محمد، وذلك بمشاركة ممثلى منظمات المجتمع المدنى ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة.

وقال معتمد اللاجئين، فى تصريح صحفى إن قرار تشكيل اللجنة جاء نتيجة للتدفقات الكبيرة للاجئين الأثيوبيين عبر الحدود الشرقية للسودان، جراء تطورات الأحدث فى أثيوبيا، وذلك بهدف تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ووضع المعالجات اللازمة بشأن اللاجئين.

وأوضح أنه تم تحديد حجم الاحتياجات الغذائية والصحية والمياه ومواد الإيواء للاجئين الأثيوبيين، مشيرا إلى جاهزية المانحين لتقديم العون لهم.

وناقش الاجتماع الخطط والبرنامج المتعلقة باستقبال اللاجئين الأثيوبيين فى ولايات شرق السودان من قبل المانحين والجهات ذات الصلة.