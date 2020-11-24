اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يعلن تشكيل لجنة وطنية لمواجهة تدفق اللاجئين من دول الجوار

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:44 م
السودان يعلن تشكيل لجنة وطنية لمواجهة تدفق اللاجئين من دول الجوار عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن لجنة وطنية خاصة بمواجهة تدفق اللاجئين من دول الجوار، عقدت اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء فى مجلس الوزراء، برئاسة معتمد اللاجئين المهندس عبد الله سليمان محمد، وذلك بمشاركة ممثلى منظمات المجتمع المدنى ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة.

وقال معتمد اللاجئين، فى تصريح صحفى إن قرار تشكيل اللجنة جاء نتيجة للتدفقات الكبيرة للاجئين الأثيوبيين عبر الحدود الشرقية للسودان، جراء تطورات الأحدث فى أثيوبيا، وذلك بهدف تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ووضع المعالجات اللازمة بشأن اللاجئين.

وأوضح أنه تم تحديد حجم الاحتياجات الغذائية والصحية والمياه ومواد الإيواء للاجئين الأثيوبيين، مشيرا إلى جاهزية المانحين لتقديم العون لهم.

وناقش الاجتماع الخطط والبرنامج المتعلقة باستقبال اللاجئين الأثيوبيين فى ولايات شرق السودان من قبل المانحين والجهات ذات الصلة.

 


السودان

أخبار السودان

لجنة وطنية

تدفق اللاجئين

أثيوبيا

تيجراى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة تحذر من تأثر 85 % من تجارة جيبوتي مع أثيوبيا بسبب صراع تيجراي

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:29 م

الصين: قلقون حيال الأوضاع فى إثيوبيا.. وأجلينا مواطنينا من مناطق النزاع

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:00 م

وزير الخارجية البريطانى: قلقون للغاية من تطورات النزاع فى إثيوبيا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:14 م

رويترز: مجلس الأمن يبحث الصراع فى إثيوبيا بشكل غير رسمى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:59 م

وزير الرى الأسبق: إثيوبيا تراوغ فى ملف سد النهضة ومصر تظهر حسن النية

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 10:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة