اليوم السابع
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السعودية وهولندا توقعان مذكرة تفاهم فى مجال النقل الجوى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:50 م
السعودية وهولندا توقعان مذكرة تفاهم فى مجال النقل الجوى توقيع الاتفاقية
وكالات

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وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع السلطة المختصة بمملكة هولندا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري اليوم الثلاثاء، في مقر الهيئة سفيرة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا.

ومثل توقيع المذكرة من جانب الهيئة مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي بدر بن صالح الصقري، فيما وقعها من الجانب الهولندي سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة السيدة جانيت ألبيردا.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن التعاون بين الجانبين ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لزيادة معدل رحلات الشحن الجوي.


هولندا

السعودية

الهيئة العامة للطيران المدني

عبد الهادي بن أحمد المنصوري

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