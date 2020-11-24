السجن المؤبد لعاطل قتل مواطنا وهتك عرض أخرى بالبساتين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل مواطن والشروع في قتل آخر، وهتك عرض مواطنة بالبساتين، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن الشربيني، وعضوية المستشارين خالد عزت وشريف سلام، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "علي.ا"، عاطل، بقتل المجني عليه "سيد.ط"، عمدًا مع سبق الإصرار، وبباعث الانتقام بأن بيت النية وتفكر بروية في إزهاق الروح، وقتل المنية وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض، وما أن ظفر به حتي أشهر في مواجهته السلاح، وبادر المجني عليه بطعنه استقرت بيده االيسري وعاجلة في مقتل " صدره" قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليه "رمضان.ط"، شقيق المجني عليه الأول، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنه وعلي أثر تدخل الأخير للذود عن شقيقه سدد له طعنه بالوجه بذات السلاح الأبيض، محدثا به إصابات إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل له فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وأشار قرار الإحالة إلى قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها "م.ب"، بالقوة بأن قام بمعانقتها رغما عنها وتقبيلها، وطالت يداه مواطن عفتها.