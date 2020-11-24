اليوم السابع
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السجن المؤبد لشقيقين بتهمة القتل العمد واستعراض القوة بالبساتين

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:48 م
السجن المؤبد لشقيقين بتهمة القتل العمد واستعراض القوة بالبساتين جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى - سليم على

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بقتل مواطن عمداً، واستعراض القوة على المواطنين بالبساتين، بالسجن المؤبد. صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين "كريم.ش"، وشقيقه "أيمن.ش"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد كل من  المجنى عليهم "ك.ع"، و"م.ع"، و"ر.أ"، و"م.ق"، وآخرين لترويعهم وتخويفهم، مما ألقى الرعب فى نفوس المجنى عليهم، وتقدمت تلك الجريمة جريمة القتل العمد بقتل المجنى عليه "رضا.ق"، بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، كما حاز المتهمين المواد المخدرة بقصد التعاطى.

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جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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