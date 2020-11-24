اليوم السابع
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الرئيس اليمنى يعزى نظيره الموريتانى بوفاة الرئيس الأسبق محمد ولد الشيخ

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:00 ص
الرئيس اليمنى يعزى نظيره الموريتانى بوفاة الرئيس الأسبق محمد ولد الشيخ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
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بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد الشيخ.
وأعرب خلال البرقية - حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية - عن أحر التعازي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ولأسرة الفقيد والشعب الموريتاني بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


اليمن

موريتانيا

وفاة الرئيس الموريتانى الأسبق

محمد ولد الشيخ الغزواني

محمد ولد الشيخ

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