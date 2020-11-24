الرئيس اليمنى يعزى نظيره الموريتانى بوفاة الرئيس الأسبق محمد ولد الشيخ

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد الشيخ.
وأعرب خلال البرقية - حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية - عن أحر التعازي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ولأسرة الفقيد والشعب الموريتاني بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
الرئيس اليمنى يعزى نظيره الموريتانى بوفاة الرئيس الأسبق محمد ولد الشيخالثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:00 ص
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
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بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد الشيخ.
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