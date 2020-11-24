الجارديان: أنصار ترامب داخل شبكة فوكس نيوز ينأون بأنفسهم عنه

كتبت رباب فتحى

واصل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الانجذاب نحو حلفائه الإعلاميين اليمينيين الجدد في القنوات التليفزيونيةOne AmericaNetwork وNewsmax يوم الثلاثاء، حتى في الوقت الذى نأى فيه أنصاره من الوزن الثقيل أمثال لورا إنجراهام وتاكر كارلسون وراش ليمبو بأنفسهم عن محاولات الرئيس لإلغاء هزيمته الانتخابية على يد جو بايدن، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

على قناة فوكس نيوز يوم الاثنين، قالت إنجراهام: "ما لم يتغير الوضع القانوني بطريقة دراماتيكية وغير محتملة، سيتم تنصيب جو بايدن في 20 يناير."

وزعم كارلسون أن "انتخابات 2020 لم تكن عادلة"، لكنه اعترف بأن ترامب خسرها.

في برنامجه الإذاعى، هاجم ليمبو محامي ترامب في بنسلفانيا، بقيادة رودي جولياني، لفشلهم في تقديم أي دليل لدعم مزاعم تزوير الناخبين في الولاية.

قال: "عندما تعلن عن قذائف هائلة، فمن الأفضل أن تحصل على بعض القنابل".

أدلى ترامب بالعديد من المزاعم حول إخفاقات فوكس نيوز. عارضت قناة فوكس نيوز مزاعمه حول تراجع شعبيتها.

وقالت الصحيفة، إن One America NewsوNewsmaxمخصصان لدعم ترامب، مع الانتقال إلى التلفزيون ضمن خطط ترامب المحتملة بعد البيت الأبيض، أصبح كلاهما تحت دائرة الضوء بشكل متزايد.

تمتعت Newsmax بنمو التقييمات والاهتمام السائد، بما في ذلك تقرير وول ستريت جورنال الذي قال إن حلفاء ترامب فكروا في شرائها.

لا تزال One America News مشغل هامشي، لكن يوم الإثنين، ذكرت صحيفة ديلي بيست أن إحدى المضيفات، كريستينا بوب، كانت تعمل على الطعون القانونية لفريق ترامب.