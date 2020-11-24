اليوم السابع
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الأوقاف تعلن أسماء الناجحين فى مسابقة "نظام الأجر مقابل عمل"

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:38 م
الأوقاف تعلن أسماء الناجحين فى مسابقة "نظام الأجر مقابل عمل" الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين فى مسابقة الأوقاف "نظام الأجر مقابل عمل" المجموعة السادسة للتعاقد على النحو التالى :

المجموعة السادسة

وظيفة مهندس عمارة :

ندى عبد العزيز أمين أحمد

الوادي الجديد

وظيفة مهندس مدني :

أحمد جميل صلاح سليمان

أسوان

وظيفة مهندس اتصالات :

عبد العزيز شعبان محمد

الوادي الجديد

ثناء محمد أحمد ضحاوي

الوادي الجديد

وظيفة أخصائي نظم ومعلومات :

خالد صلاح أحمد الدناصورى

المنوفية

أحمد عصام سليمان الجيزاوي

كفر الشيخ

وظيفة سائق :

عنتر صبري أحمد زيد

الوادي الجديد

محمد موسى عبد الله منصور

الوادي الجديد

محمود ذكي عبد العاطي محمود

أسوان

فعلى المذكورين استيفاء الأوراق التالية :

1 ـ أصل المؤهل الدراسي

2 ـ أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي ) .

3ـ أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها .

4 ـ أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .

5 ـ عدد (4 ) صور شخصية .

6 ـ شهادة عضوية نقابة للمهندسين .

7 ـ رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين .

8 ـ صورة بطاقة الرقم القومي .

وأكدت وزارة الأوقاف ،أنه يتم ،الحضور إلى مكتب رئيس قطاع الخدمات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبري أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثاني ، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفي أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة , وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .

علمًا بأنه جار مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) .


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