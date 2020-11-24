الأوقاف تعلن أسماء الناجحين فى مسابقة "نظام الأجر مقابل عمل"

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين فى مسابقة الأوقاف "نظام الأجر مقابل عمل" المجموعة السادسة للتعاقد على النحو التالى :

المجموعة السادسة

وظيفة مهندس عمارة :

ندى عبد العزيز أمين أحمد

الوادي الجديد

وظيفة مهندس مدني :

أحمد جميل صلاح سليمان

أسوان

وظيفة مهندس اتصالات :

عبد العزيز شعبان محمد

الوادي الجديد

ثناء محمد أحمد ضحاوي

الوادي الجديد

وظيفة أخصائي نظم ومعلومات :

خالد صلاح أحمد الدناصورى

المنوفية

أحمد عصام سليمان الجيزاوي

كفر الشيخ

وظيفة سائق :

عنتر صبري أحمد زيد

الوادي الجديد

محمد موسى عبد الله منصور

الوادي الجديد

محمود ذكي عبد العاطي محمود

أسوان

فعلى المذكورين استيفاء الأوراق التالية :

1 ـ أصل المؤهل الدراسي

2 ـ أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي ) .

3ـ أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها .

4 ـ أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .

5 ـ عدد (4 ) صور شخصية .

6 ـ شهادة عضوية نقابة للمهندسين .

7 ـ رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين .

8 ـ صورة بطاقة الرقم القومي .

وأكدت وزارة الأوقاف ،أنه يتم ،الحضور إلى مكتب رئيس قطاع الخدمات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبري أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثاني ، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفي أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة , وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .

علمًا بأنه جار مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) .