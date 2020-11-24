استدعاء ضابط التحريات لبيان دور 3 متهمين بسرقة المواطنين بالنزهة

كريم صبحى

قررت نيابة النزهة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط 3 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه لبيان دور كل متهم.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من شخصين بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم مُستقلين دراجة نارية "تروسيكل" استوقفهما (أحد الأشخاص) ادعى حيازته كمية من الخردة ورغبته فى بيعها واتفق معهما على التقابل بأحد الشوارع بدائرة القسم لإتمام عملية البيع، وفور وصولهما للمكان المتفق عليه مُستقلان دراجة نارية "تروسيكل" فوجئا بقيامه وبصحبته آخران بتهديدهما بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واستولوا منهما على (الدراجة النارية - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) كرهاً عنهما ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض "مطواة، سكين" والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى والهاتفين المستولى عليهما بمسكنهم، كما تم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بأحد الجراجات بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.