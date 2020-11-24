اختيار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض فى أكبر موسوعة دولية عن النزاهة القضائية

(أ ش أ)

اختارت أكاديمية "نورمبرج" الدولية بألمانيا، ومركز سياسيات وبحوث القانون الدولي ببروكسل، القاضي عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وخبير القانون الجنائي الدولي باللغة الإنجليزية في أكبر موسوعة دولية عن النزاهة القضائية في القضاء الدولي والتي تهتم بنشر ثقافة النزاهة القضائية بين المؤسسات القضائية الوطنية والدولية.

جاء الاختيار بناء على الطرح الذي قدمه القاضي باللغة الإنجليزية في 60 صفحة؛ ويوضح مدى ثراء الشريعة الإسلامية بالأحكام والقواعد المتعلقة بالعمل القضائي والشروط الصارمة التي تتطلبها لتولي منصب القضاء، كما يتصدى لتعريف المقصود بالنزاهة القضائية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

ويؤكد المستشار عادل ماجد في مؤلفه أن مفهوم النزاهة القضائية لا يرتبط بالعمل الوظيفي للقاضي فقط بل يمتد لحياة القاضي الشخصية ومعاملات حياته العادية، ويشير إلى أن ما ورد برسائل الخلفاء الراشدين عن القضاء وما تضمنته شروح كبار علماء المسلمين مثل الإمام الماوري والإمام الخصاف حول فقه "أدب القاضي"، يشكل مدونة كاملة للسلوك القضائي تتضمن أعلى معايير النزاهة القضائية التي لم تصل إليها التشريعات المعاصرة.

ويعد هذا المؤلف من أولى الدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية التي تعالج مفهوم النزاهة القضائية في الشريعة الإسلامية، ومما يميزه أنه يوضح مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على التصدي لمستجدات العصر، من خلال الاستنباط والقياس، ويستخلص من أحكام الشريعة الإسلامية ما يتماشى مع مستجدات العصر، ومن قبيل ذلك معيار جديد من معايير النزاهة القضائية وهو معيار "التماسك العاطفي للقاضي" والذي يؤثر على نزاهته القضائية، وقدرته على الحكم.

وجاء في الموسوعة نخبة من كبار القضاة الدوليين والفقهاء الغربيين المعروفين في هذا المجال منهم القاضي الدولي ريتشارد جولدستون الذي رأس العديد من لجان تقصي الحقائق الدولية، والفقيه القانوني الدولي مورتن بورجسمو، ونائبة أكاديمية نورمبرج الدولية د. فيفيان ديترتش، ود. كريم خان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق في جرائم داعش، كما شارك فيها أيضا الأكاديمي المصري د. محمد بدر أستاذ القانون الجنائي المقارن بجامعة نورث أمبريا بالمملكة المتحدة، بينما قدم الموسوعة السفير هانز كوريل الأمين العام السابق للشئون القانونية بالأمم المتحدة والمستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الموسوعة صدرت استجابة لمطالبات جمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية والعديد من المنظمات الدولية الأخرى بعد ظهور انتقادات لاذعة بشأن كيفية اختيار القضاة والمدعين العامين الدوليين، وشروط الكفاءة ومعايير النزاهة الواجب توافرها فيهم، وكذلك مطالبات منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة بضرورة وجود مدونة سلوك لأخلاقيات القضاء.