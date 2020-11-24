إقبال كبير على لجان مدينة قنا.. ونائب المحافظ يتفقد المقار الانتخابية.. صور

قنا - صابر سعيد

شهدت لجنة السلام الثانوية بقنا، إقبالا وتزاحم على اللجان للتصويت في إعادة اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا، وتوافد المئات منذ الساعه الأولى بالجولة المسائية لليوم الثاني على اللجان من الرجال والنساء بقنا، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

يذكر أنه يتنافس 18 مرشحا على مقاعد النواب بقنا، 4 مرشحين بالدائرة الاولي لمركز قنا، 4 مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة، و4 مرشحين بالدائرة الثالثة لمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف، و4 مرشحين بالدائرة الرابعة لمراكز أبو تشت وفرشوط.

وتضم محافظة قنا 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركز إنتخابى، كما أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 2 مليون و 34الف و373 مواطن.

وبناء على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أجرى حازم عمر نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من اللجان بمدينتىّ دشنا وقنا لمتابعة سير العملية الانتخابية فى ثانى ايام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020 رافقه الأستاذ عبدالراضى عربى رئيس مدينة دشنا والدكتور قدرى الشعينى نائب رئيس المدينة ، تفقد نائب المحافظ لجان ( مدرسة السادات الإعدادية المشتركة بدشنا - مدرسة أبوبكر الصديق الإبتدائية بدشنا - مدرسة السلام الثانوية بنين بمدينة قنا ) مؤكدا على انتظام عملية التصويت فى اللجان الإنتخابية والتى تشهد اقبلا جيدا من المواطنين مشيدا بإلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى واشار الي أن الأجهزة التنفيذية إتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير العملية الانتخابية وتوفير مقاعد لإنتظار الناخبين أمام مقار اللجان وتخصيص كراسى متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد حازم عمر أن اليوم الأول من جولة الإعادة مر دون أي معوقات على مستوى جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها ٦٧٠ لجنة حيث لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية أي بلاغات على مدار يوم أمس وحتى الآن.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.