اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إعدام كمية من الأغذية والعصائر لتغير خواصها الطبيعية في البحر الأحمر.. صور

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:27 م
إعدام كمية من الأغذية والعصائر لتغير خواصها الطبيعية في البحر الأحمر.. صور جانب من الحملة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن إعدام 308 كجم أغذية متنوعة وعصائر بسبب تغيير خواصها الطبيعة، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذيةوأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أنه تم تكليف الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد توغان مدير إدارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بالإدارات الصحية بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

 

وأسفرت الحملات بالمرور على 89 منشأة من اماكن بيع وتداول الأغذية وتم إعدام 308 كيلوجرامات أغذية متنوعة و5 لترات عصائر لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم سحب68عينة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

 

كما تم تحرير 51محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم تواجد شهادات صحية وتم عمل غلق ادارى لعدد 3منشآت برأس غارب لعدم وجود ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مؤكدا علي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.

IMG_7514
 
 
IMG_7515
 
 
IMG_7516
 

 

 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

صحة البحر الاحمر

حملات رقابة علي الاغذية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة