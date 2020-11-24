إعدام كمية من الأغذية والعصائر لتغير خواصها الطبيعية في البحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن إعدام 308 كجم أغذية متنوعة وعصائر بسبب تغيير خواصها الطبيعة، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية. وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أنه تم تكليف الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد توغان مدير إدارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بالإدارات الصحية بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

وأسفرت الحملات بالمرور على 89 منشأة من اماكن بيع وتداول الأغذية وتم إعدام 308 كيلوجرامات أغذية متنوعة و5 لترات عصائر لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم سحب68عينة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

كما تم تحرير 51محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم تواجد شهادات صحية وتم عمل غلق ادارى لعدد 3منشآت برأس غارب لعدم وجود ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مؤكدا علي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.



