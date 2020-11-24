إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى شمال أسوان

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، عند الكيلو 100 بطريق السباعية/ إدفو الصحراوى شمال محافظة أسوان، تم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج. وكان مرفق إسعاف أسوان، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السباعية/ إدفو بالطريق الصحراوى شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن حادث انقلاب السياره نتيجة للسرعة الجنونية، فيما أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص جارى نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.