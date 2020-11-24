اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:14 م
خالد صلاح
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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى شمال أسوان

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:01 م
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى شمال أسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، عند الكيلو 100 بطريق السباعية/ إدفو الصحراوى شمال محافظة أسوان، تم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج. وكان مرفق إسعاف أسوان، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السباعية/ إدفو بالطريق الصحراوى شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

وتبين أن حادث انقلاب السياره نتيجة للسرعة الجنونية، فيما أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص جارى نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.


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