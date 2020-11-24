إصابة جنديين عراقيين بنيران قناص فى آمرلى

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أفاد مصدر أمني عراقي بإصابة جنديين بنيران قناص في آمرلي شرقي صلاح الدين.

وكشف المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، عن وقوع "هجوم على اللواء 52 جيش عراقي في قرية بسطامي في آمرلي بنيران قناص ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح".