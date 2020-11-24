اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة جنديين عراقيين بنيران قناص فى آمرلى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:00 ص
إصابة جنديين عراقيين بنيران قناص فى آمرلى القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر أمني عراقي بإصابة جنديين بنيران قناص في آمرلي شرقي صلاح الدين.
وكشف المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، عن وقوع "هجوم على اللواء 52 جيش عراقي في قرية بسطامي في آمرلي بنيران قناص ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح".


العراق

إصابة جنود بالعراق

آمرلى

قرية بسطامي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة