وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم، أن حصيلة وفيات الفيروس ارتفعت إلى 2811 حالة بعد تسجيل 5 وفيات جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية بينما هناك 120 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

ويبلغ عدد الحالات النشطة في إسرائيل 8 آلاف و471 حالة.