أول فيديو من داخل معهد "جماليا" بموسكو لإنتاج لقاح سبوتنيك الروسى

بثت الشركة المنتجة للقاح فيروس كورونا الروسي ، "سبوتنيك v"، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو من داخل معهد "جماليا" بإحدى ضواحي العاصمة موسكو، والخاص بإنتاج اللقاح.

أعلنت الشركة المنتجة للقاح "سبوتنيك" ضد فيروس كورونا، أن تكلفة جرعة واحدة من اللقاح Sputnik V ستبلغ أقل من 10 دولارات للأسواق الدولية.

وتعهدت الشركة عبر حسابها على تويتر، التوسع فى الاتفاقيات الحالية مع شركاء التصنيع الدوليين لإنتاج اللقاح لأكثر من 500 مليون شخص في عام 2021.

وأعلنت الشركة المنتجة للقاح "سبوتنيك – V" المضاد لفيروس كورونا، أن اللقاح سيكون متاحا بالمجان للمواطنين الروس.، وأعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وأسفرت النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح. وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.