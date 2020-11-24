أول فيديو من داخل معهد "جماليا" بموسكو لإنتاج لقاح سبوتنيك الروسى

بثت الشركة المنتجة للقاح فيروس كورونا الروسي ، "سبوتنيك v"، عبر حسابها على تويتر، مقطع فيديو من داخل معهد "جماليا" بإحدى ضواحي العاصمة موسكو، والخاص بإنتاج اللقاح.
EXCLUSIVE VIDEO: #SputnikV vaccine production in Gamaleya Institute, Moscow. pic.twitter.com/VXS5Bd3wKj— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 24, 2020
أعلنت الشركة المنتجة للقاح "سبوتنيك" ضد فيروس كورونا، أن تكلفة جرعة واحدة من اللقاح Sputnik V ستبلغ أقل من 10 دولارات للأسواق الدولية.
وتعهدت الشركة عبر حسابها على تويتر، التوسع فى الاتفاقيات الحالية مع شركاء التصنيع الدوليين لإنتاج اللقاح لأكثر من 500 مليون شخص في عام 2021.
وأعلنت الشركة المنتجة للقاح "سبوتنيك – V" المضاد لفيروس كورونا، أن اللقاح سيكون متاحا بالمجان للمواطنين الروس.، وأعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.
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