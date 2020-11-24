أنتونى بلينكن: لدى أقارب فروا من الشيوعية.. وأفريل: سأقول الحقيقة للسلطة

كتبت رباب فتحى

قال أنتونى بلينكن، مرشح جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، إنه سيعمل من قلبه حال تم تأكيده فى مجلس الشيوخ، قائلا إنه لديه أقارب فروا بشكل مختلف من الشيوعية في المجر ونجوا من الهولوكوست.

وأضاف "لقد تحدث للتو عن زوج والدته الراحل الذى نجا من المعسكرات وهرب من مسيرة الموت، مختبئًا في الغابة في بافاريا حتى عثر على دبابة أمريكية، وعندما خرج جندي أسود من القمة، غرق الرجل على ركبتيه وقال، الكلمات الثلاث الوحيدة التي يعرفها باللغة الإنجليزية: "بارك الله أمريكا".

وقال جو بايدن عن فريقه الجديد: "سيخبرونني بما أحتاج إلى معرفته، وليس ما أريد أن أعرفه" وأضافوا "سيجعلوننا فخورين بكوننا أمريكيين" .

وصعدت أفريل هينز، التى من المقرر أن يكون المدير الجديد للاستخبارات الوطنية ، على المنصة. وقالت: "لن أخجل أبدًا من قول الحقيقة للسلطة".

لقد وعدت بإخبار الرئيس بكل ما هو "غير مريح وصعب". وقالت إن مجتمع الاستخبارات لا غنى عنه لأمريكا لمواجهة التهديدات التي لا تأتي فقط من الإرهاب أو القرصنة الإلكترونية أو الاتجاهات التقليدية الأخرى.

وقالت "أيضا التحديات التي ستحدد الجيل القادم - تغير المناخ والأوبئة والفساد".