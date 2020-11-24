أمطار متوسطة على الإسكندرية وغزيرة بمطروح اليوم.. والصغرى بالعاصمة 14

كتب ـ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقسا لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من الصبغة ومطروح.



وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، باردا على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.