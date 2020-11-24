اليوم السابع
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أستاذ فيروسات: مصر تحتاج لتلقيح 70% من الشعب بلقاح كورونا لتجنب الجائحة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:07 م
أستاذ فيروسات: مصر تحتاج لتلقيح 70% من الشعب بلقاح كورونا لتجنب الجائحة لقاح - أرشيفية
ماجد تمراز

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أكد الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات في فرنسا، أن مصر يمكنها تجنب جائحة فيروس كورونا بكل مراحلها، إذا قامت بتلقيح ما يقرب من 70% من الشعب المصري، مشيرا إلى أنه في تلك الحالة يمكن أن يكتسب المجتمع مناعة جيدة للتصدي لتلك الجائحة ويتوقف انتشار الفيروس تماما، مشددا على أن مصر لها باع طويل في مجال إنتاج وتطوير اللقاحات وتقوم بدور هام في مجال الأبحاث العلمية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "روسيا لديها صداقة كبيرة مع الدول العربية وسيكون لهم نصيب من اللقاح الروسي، وهو من أهم اللقاحات وأسهلها في الحفظ لأنه يمكن أن يتم وضعه في الثلاجة العادية، وروسيا لها تاريخ طويل وقوة في التجارب العلمية واللقاحات، ربما يتم الترويج للقاحات الأمريكية لأنها دولة عظمى، لكن فيروس كورونا أربك العالم".

وقال: "مصر لها دور كبير، وهناك لقاح مصري، ولكنها كان من وقت قريب في المرحلة الأولى، ويجب أن نشكر مصر لتطويرها الأبحاث في مجال أنفلونزا الطيور، وربما مصر تتطور في الفترة المقبلة بشكل أكبر في مجال اللقاحات وتصدر لقاحها للخارج فيما بعد".


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