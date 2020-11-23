وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن إعلان المنظمة تزامن مع تعهد قادة العالم بضمان التوزيع العادل للقاحات في قمة العشرين .

وقالت اليونيسيف إنها " تعمل رفقة أكثر من 350 شركة طيران وشحن لإيصال اللقاحات وأكثر من مليار حقنة إلى الدول الفقيرة، من بينها اليمن وأفغانستان وبوروندي، كجزء من برنامج (كوفاكس) COVAX العالمي لمكافحة الوباء ".



وتقود جهود "كوفاكس" كل من شركة "GAVI" للقاحات ومنظمة الصحة العالمية وتحالف "المبادرات لمكافحات الأوبئة"، حيث يهدف البرنامج إلى منع حكومات العالم من احتكار اللقاحات والتركيز على منح اللقاح أولا للأكثر عرضة في كل دولة.



ويعد دور "اليونيسيف" أساسيا في برنامج "كوفاكس" كونها أكبر هيئة مسئولة عن شراء اللقاحات في العالم، إذ تعمل روتينيا على شراء قرابة 2 مليار جرعة من لقاحات المناعة سنويا نيابة عن نحو 100 دولة.