واشنطن (أ ش أ)

سجلت السلطات فى ولاية فلوريدا الأمريكية أكثر من 53 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام السبعة الماضية، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، أن عدد الحالات الأسبوعية قد تضاعف ثلاث مرات في "فلوريدا" منذ أن أعلن حاكمها رون ديسانتيس فتح الولاية في أواخر شهر سبتمبر الماضي.