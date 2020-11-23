اليوم السابع
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وكيل صحة الغربية يوجه برفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بالتدريب المستمر

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:48 ص
وكيل صحة الغربية يوجه برفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بالتدريب المستمر رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بالتدريب المستمر
الغربية محمد طارق

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وجه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتنظيم محاضرات علمية وورش عمل تدريبية ، لجميع العاملين بالقطاع الصحي لرفع كفاءة العاملين، والإرتقاء بمستوى الخدمه المقدمه للمواطنين، بنظام إلكتروني يسهم في رفع كفاءة وتحسين جودة الآداء .

 
وفي هذا الصدد قام سمير هيبه مدير إدارة المعلومات بالمديرية، بعقد دورات تدريبية مكثفه على أساسيات الكمبيوتر والتدريب على النظام التحول الرقمي والمميكن وتطبيقه علي الإدارات والمستشفيات .
 
 
رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بالتدريب المستمر (1)
رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بالتدريب المستمر (1)

رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بالتدريب المستمر (2)
رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بالتدريب المستمر (2)

رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بالتدريب المستمر (3)
رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بالتدريب المستمر (3)

رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بالتدريب المستمر (4)
رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بالتدريب المستمر (4)

 


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