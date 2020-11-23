وكيل صحة الغربية يوجه برفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى بالتدريب المستمر

الغربية محمد طارق

وجه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتنظيم محاضرات علمية وورش عمل تدريبية ، لجميع العاملين بالقطاع الصحي لرفع كفاءة العاملين، والإرتقاء بمستوى الخدمه المقدمه للمواطنين، بنظام إلكتروني يسهم في رفع كفاءة وتحسين جودة الآداء .