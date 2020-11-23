برلين (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الألمانى، ينس سبان، اليوم الاثنين، أن بلاده قد تبدأ برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا الشهر المقبل، وقال سبان في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام، لافتا إلي أنه عقب ذلك يمكن البدء على الفور بحملات التطعيم".