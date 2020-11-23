اليوم السابع
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ورشة عمل بجامعة المستقبل عن ′"كيفية الحصول على وظيفة" الأربعاء

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 03:55 م
ورشة عمل بجامعة المستقبل عن ′"كيفية الحصول على وظيفة" الأربعاء ورشة عمل بجامعة المستقبل
كتب محسن البديوى

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تنظم كلية العلوم الصيدلانية والصناعات الصيدلانية - قسم خدمة المجتمع وشؤون البيئة، بجامعة المستقبل ورشة عمل بعنوان ′"كيفية الحصول على وظيفة؟". وتنطلق الورشة بعد غد الأربعاء 25 نوفمبر في تمام الثالثة مساءًا، وذلك بمسرح جامعة المستقبل.

وتحتل جامعة المستقبل مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية، حيث تقدم خدمات تعليمية بمستوى عالمى وبأحدث الأنماط التعليمية المتطورة ونقل التقنية والابتكار، والتفاعل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة، وكذلك التميز من خلال إجراء أبحاث عالية الجودة والأثر، فهى الوحيدة بين الجامعات الخاصة والحكومية التي قدمت 6 مجلات بحثية، تصدر الواحدة منهم، مرتين في السنة، وحصلت على تقييم 4 نجوم، وذلك بواسطة نظام التصنيف الجامعي QS Stars، وتفوقت على بعض الجامعات الحكومية.

كما تضم  4 مراكز بحثية في كلية الصيدلة، ومركزيين في كلية الهندسة، بجانب مراكز بحوث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث تم إجراء عدة أبحاث، آخرها  عن العالم العربي بعد كورونا، كما شاركت الجامعة في أبحاث فيروس سي، وتم إنتاج عقار ضد الفيروس، بالتعاون مع إحدي شركات الدواء، كما يوجد مصنع تدريبي بالجامعة للأدوية، فضلا عن مركز التكافؤ الحيوي الذى يعتبر من أكبر المراكز في الجامعات المصرية، وبترخيص من وزارة الصحة، ويتضمن إجراء تجارب سريرية ثم مراجعة ذلك من خلال الهيئة القومية للدواء.
 

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