نيابة العبور تصرح بدفن مدير شركة عثر على جثته مصابة بطلق نارى داخل مكتبه

القليوبية ــ إبراهيم سالم

صرح المستشار أحمد رجب، رئيس نيابة العبور، وبإشراف المستشار محمد حتة، المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، بدفن جثمان "جمال م ال" 60 سنة مدير شركة بالعبور، والذى تم العثور عليه جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى داخل مكتبه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14516 جنح قسم العبور لسنة 2020.

وكانت كشفت التحقيقات الأولية فى واقعة العثور على جثة مدير شركة بالعبور جثة هامدة داخل مكتبه بدائرة قسم العبور، عن قيامه بإطلاق الرصاص على نفسه من سلاحه الشخصى المرخص، مما أدى إلى إصابته بطلق نارى بالرأس أودى بحياته فى الحال، وتبين من التحقيقات أن المتوفى صاحب شركة تطوير عقارى وسلسلة فنادق بمدينة شرم الشيخ.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد محمد حسنى، رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بورود بلاغ بالعثور على جثة "جمال م ال" 60 سنة مدير شركة بالعبور، جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى داخل مكتبه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14516 جنح قسم العبور لسنة 2020.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتبين أنه تم العثور على الجثة داخل شركة بالعبور، وأنها لمدير الشركة وتجرى أجهزة الأمن تحريات واسعة لكشف غموض الحادث وفحص كاميرات المراقبة فى محيط الحادث.

فيما انتقلت النيابة العامة بالعبور، برئاسة أحمد رجب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد حتة، المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، لمعاينة الحادث، وأمرت النيابة، بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الحادث، والتحفظ على السلاح والمتعلقات الشخصية، وتحريات المباحث حول الواقعة.