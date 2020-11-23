مقتل اثنين وإصابة آخرين فى عملية طعن داخل كنيسة بكاليفورنيا

وكالات

أفاد موقع الحرة أن شخصان لقيا حتفهما في عملية طعن ليلة الأحد، في كنيسة في كاليفورنيا، وأصيب عدة أشخاص آخرين "بجروح خطيرة"، حسبما ذكرت شرطة سان خوسيه وعمدة المدينة سام ليكاردو.

وقال ليكاردو في تغريدة في وقت متأخر الأحد: "قلوبنا مع عائلات أفراد المجتمعين اللذين استسلما متأثرين بجروح طعنة في هجوم على كنيسة غريس المعمدانية بوسط المدينة."

وقالت شرطة سان خوسيه على تويتر، إن رجال الشرطة توجهوا الى الكنيسة إثر ورود خبر حادث طعن. وأكدت الإدارة الوفيات وقالت إن عدة أشخاص أصيبوا وكانت اصابات بعضهم مهددة للحياة.

وقال ليكاردو أيضًا في تغريدته إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به. وأضافت الشرطة أنه لم تكن هناك قداس وقت الطعن، لكن تم إحضار المشردين إلى الكنيسة نظرا لبرودة الطقس.

#BREAKING: Multiple people stabbing reported inside the Grace Baptist Church in San Jose, #California. Police say more information will be released when it becomes available. #Stabbing pic.twitter.com/byh75KcBwA — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) November 23, 2020

كان أصيب منذ أيام، 8 أشخاص في إطلاق النار داخل سوبر ماركت "مايفير مول" في واواتوسا، إحدى ضواحي ميلووكي، أكبر مدينة في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينيل".

وقالت شرطة واواتوسا في بيان انه "عندما وصلت فرق الإنقاذ لم يكن مطلق النار موجودا في مكان الواقعة"، مشددة على أن الخطر ما زال قائما وطالبة من السكان الابتعاد عن المكان.