اليوم السابع
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مستشار الرئيس يوجه رسالة للمواطنين حول أعداد كورونا والوقاية من العدوى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:26 م
مستشار الرئيس يوجه رسالة للمواطنين حول أعداد كورونا والوقاية من العدوى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية
كتب محمود راغب

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: هناك زيادة فى أعداد كورونا ونحن نبهنا لهذا وكنا متوقعين ذلك، وسوف تحدث زيادة فى الأعداد هذه الفترة نتيجة دخول الشتاء. وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن زيادة الأعداد فى الشتاء نتيجة غياب التهوية والتزاحم فى بعض الأماكن.

وطمأن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بأن هذه الزيادة فى أعداد كورونا لن تصل لحجم الزيادات الحادة التى شهدتها مصر في الموجة الأولى.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على دور الإعلام فى التوعية، وأنه يجب أن ننبه أنفسنا وكل المواطنين إلى أن الوقاية واتباع الأساليب الوقائية هى الأساس فى منع المرض، مشددا على ضرورة الالتزام من جانب المواطنين بتطبيق  الإجراءات الاحترازية فى كافة الاماكن من جامعات ومدارس وزيارات عائلية وتجمعات وغيرها.


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